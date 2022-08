Virologi in politica, la replica di Crisanti a Salvini (Di martedì 16 agosto 2022) È tempo che gli esperti scendano in campo. Durante la puntata di Coffee break il virologo Andrea Crisanti, candidato con il Pd, dice: “È finita la stagione dei tecnici prestati alla politica. Se un tecnico vuol far politica, deve metterci la faccia e prendere i voti”. Ci riusciranno? #coffeebreak @CrisantiEuropa “Non replico a Salvini, grossi errori di valutazione in politica estera, sanità ed economia” #listePD https://t.co/2zSayNiifD — La7 (@La7tv) August 16, 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di martedì 16 agosto 2022) È tempo che gli esperti scendano in campo. Durante la puntata di Coffee break il virologo Andrea, candidato con il Pd, dice: “È finita la stagione dei tecnici prestati alla. Se un tecnico vuol far, deve metterci la faccia e prendere i voti”. Ci riusciranno? #coffeebreak @Europa “Non replico a, grossi errori di valutazione inestera, sanità ed economia” #listePD https://t.co/2zSayNiifD — La7 (@La7tv) August 16, 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

