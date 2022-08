Uomini e Donne, chiedono a Camilla Mangiapelo come sia riuscita a lasciare Riccardo Gismondi: la sua reazione (Di martedì 16 agosto 2022) Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi sono l’ultima coppia tra quelle nate a Uomini e Donne. L’annuncio della rottura è arrivato il mese scorso. Una notizia che ha decisamente colto di sorpresa i fan affezionati alla coppia nata sotto i riflettori circa del dating show di Canale 5 circa 6 anni fa. I due infatti dal 2016 facevano coppia fissa e una volta spente le telecamere hanno da subito preso la decisione di andare a convivere. Dopo appena sei mesi di relazione la coppia aveva anche deciso di mettere alla prova i loro sentimenti partecipando alla quinta edizione di Temptation Island. Da qui ne uscirono decisamente più uniti che mai. Sembrava procedere tutto a gonfie vele tra i due anche se nell’ultimo periodo le voci circa una possibile crisi di coppia si facevano sempre più ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 agosto 2022)sono l’ultima coppia tra quelle nate a. L’annuncio della rottura è arrivato il mese scorso. Una notizia che ha decisamente colto di sorpresa i fan affezionati alla coppia nata sotto i riflettori circa del dating show di Canale 5 circa 6 anni fa. I due infatti dal 2016 facevano coppia fissa e una volta spente le telecamere hanno da subito preso la decisione di andare a convivere. Dopo appena sei mesi di relazione la coppia aveva anche deciso di mettere alla prova i loro sentimenti partecipando alla quinta edizione di Temptation Island. Da qui ne uscirono decisamente più uniti che mai. Sembrava procedere tutto a gonfie vele tra i due anche se nell’ultimo periodo le voci circa una possibile crisi di coppia si facevano sempre più ...

ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - trash_italiano : Il prossimo countdown è per il 19 settembre, quando inizierà Uomini e Donne. - poliziadistato : Buongiorno e buon #ferragosto. Anche oggi le nostre donne e i nostri uomini garantiranno la sicurezza nelle città i… - Grigiopel : RT @Fanculizzatrice: Ma voi uomini, quando noi donne parliamo, a cosa cazzo pensate esattamente? ???? - IsaeChia : #UominieDonne, chiedono a Camilla Mangiapelo come sia riuscita a lasciare Riccardo Gismondi: la sua reazione La co… -