Pd, le liste di Letta: seggio blindato al virologo Crisanti Fuori Ceccanti, Cirinnà e Lotti. Duro scontro in direzione (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo tre rinvii la direzione del Pd si è riunita ieri a tarda sera per la chiusura delle liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il segretario Enrico Letta ha dovuto dire tanti "no" anche a fedelissimi del partito. "Ho chiesto sacrifici, impossibile ricandidare tutti. Potevo imporre persone “mie” ma non l’ho fatto perchè il partito è comunità". L'approvazione della delibera alla fine è arrivata, con 3 contrari e 5 astenuti. Alla votazione - si legge sul Corriere della Sera - non hanno partecipato i componenti di Base riformista, la corrente guidata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dall’ex ministro Luca Lotti; quest’ultimo, peraltro, è rimasto escluso dalle liste al termine di un durissimo braccio di ferro. Letta sarà il capolista alla Camera per Lombardia e ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo tre rinvii ladel Pd si è riunita ieri a tarda sera per la chiusura dellein vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il segretario Enricoha dovuto dire tanti "no" anche a fedelissimi del partito. "Ho chiesto sacrifici, impossibile ricandidare tutti. Potevo imporre persone “mie” ma non l’ho fatto perchè il partito è comunità". L'approvazione della delibera alla fine è arrivata, con 3 contrari e 5 astenuti. Alla votazione - si legge sul Corriere della Sera - non hanno partecipato i componenti di Base riformista, la corrente guidata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dall’ex ministro Luca; quest’ultimo, peraltro, è rimasto escluso dalleal termine di un durissimo braccio di ferro.sarà il capolista alla Camera per Lombardia e ...

davidallegranti : Le liste sembrano un invito a Bonaccini a sfidare Letta il prima possibile - fattoquotidiano : Conte: “Il M5s non fa balletti con Letta. Elettori Pd mi scrivono che ci voteranno. Raggi? Non si agiti, ci sarà tr… - avvocatorinaldi : #Pd, la direzione e le liste dei candidati: #Letta capolista alla Camera in #Lombardia e #Veneto, #Cottarelli a… - MrLin27 : RT @elevisconti: #Letta dice 'Quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: faccio tutto da solo'. Ma dice anche: 'Volevo ricandida… - mario0549 : RT @Fabry0222: Conte si sceglie da solo 18 nomi blindati da mettere in lista, Letta da uno spettacolo assurdo per costruire liste di candid… -