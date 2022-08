LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Viviani e Scartezzini sottotono nella Madison, l’Italia chiude terza nel medagliere (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19.29 Con questo successo la Germania si assicura anche il primo posto nel medagliere, che avrebbe perso in caso di successo francese. Sono 8 gli ori teutonici, 6 quelli transalpini. 19.28 I Campionati Europei dell’Italia si chiudono dunque con il terzo posto nel medagliere, alle spalla di Germania e Francia. 3 ori, 5 argenti e 3 bronzi per una spedizione che ha fatto ampiamente il suo dovere. 19.26 Questa la classifica finale: Germania – 101 Francia – 91 Belgio – 59 Portogallo – 43 Spagna – 28Italia – 10 19.25 Argento Francia, bronzo Belgio. Incolore la prova di Viviani e Scartezzini che chiudono sesti a pieni giri ma con soli 10 punti. 19.24 GLI Europei SI CHIUDONO CON LA VITTORIA DELLA GERMANIA ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.29 Con questo successo la Germania si assicura anche il primo posto nel, che avrebbe perso in caso di successo francese. Sono 8 gli ori teutonici, 6 quelli transalpini. 19.28 I Campionatidelsi chiudono dunque con il terzo posto nel, alle spalla di Germania e Francia. 3 ori, 5 argenti e 3 bronzi per una spedizione che ha fatto ampiamente il suo dovere. 19.26 Questa la classifica finale: Germania – 101 Francia – 91 Belgio – 59 Portogallo – 43 Spagna – 28Italia – 10 19.25 Argento Francia, bronzo Belgio. Incolore la prova diche chiudono sesti a pieni giri ma con soli 10 punti. 19.24 GLISI CHIUDONO CON LA VITTORIA DELLA GERMANIA ...

