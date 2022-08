Liste Pd, nel Lazio paracadutati Furlan e Maraio (Socialisti). Bonino a Roma centro (Di martedì 16 agosto 2022) Ecco le Liste elettorali del Pd nel Lazio, che tante polemiche stanno suscitando in queste ore. Al Senato, circoscrizione 1 (Roma, Ciampino, Fiumicino) la capolista sarà Cecilia D'Elia, deputata uscente che vinse alle suppletive di Roma centro alla Camera. Al secondo posto Enzo Maraio dei Socialisti. A seguire la consigliera regionale Marta Leonori e infine Sibi Mani, presidente del Pd di Roma. Sempre al Senato, Lazio 2 (collegio di tutte le province) il capolista sarà Bruno Astorre, segretario regionale dei dem del Lazio, seguito dalla ex segretaria della Cisl Anna Maria Furlan. Terzo il deputato uscente e già portavoce dei premier Renzi e Gentiloni Filippo Sensi. Quarta Silvia Boccini. Alla ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 16 agosto 2022) Ecco leelettorali del Pd nel, che tante polemiche stanno suscitando in queste ore. Al Senato, circoscrizione 1 (, Ciampino, Fiumicino) la capolista sarà Cecilia D'Elia, deputata uscente che vinse alle suppletive dialla Camera. Al secondo posto Enzodei. A seguire la consigliera regionale Marta Leonori e infine Sibi Mani, presidente del Pd di. Sempre al Senato,2 (collegio di tutte le province) il capolista sarà Bruno Astorre, segretario regionale dei dem del, seguito dalla ex segretaria della Cisl Anna Maria. Terzo il deputato uscente e già portavoce dei premier Renzi e Gentiloni Filippo Sensi. Quarta Silvia Boccini. Alla ...

