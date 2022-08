Arnautovic una certezza Medel | quanti gialli Bologna | i consigli ai fantallenatori

ferru_marco : RT @fabrizietto67: Vedi lui così , vedi Ciro e altri prendere di petto arnautovic dopo il rigore , vedi la squadra lottare con la cattiveri… - avviso76 : RT @AndreaFrasca9: Ho una frase che non riesco a togliere dalla testa da ieri sera:”Arnautovic attaccate al cazzo!” - cicciocampari : RT @AndreaFrasca9: Ho una frase che non riesco a togliere dalla testa da ieri sera:”Arnautovic attaccate al cazzo!” - MartiniLuca3 : RT @fabrizietto67: Vedi lui così , vedi Ciro e altri prendere di petto arnautovic dopo il rigore , vedi la squadra lottare con la cattiveri… - flamanc24 : RT @fabrizietto67: Vedi lui così , vedi Ciro e altri prendere di petto arnautovic dopo il rigore , vedi la squadra lottare con la cattiveri… -

Corriere dello Sport

La spalla didovrebbe essere Barrow, con Orsolini e Sansone come jolly.... troppi problemi difensivi, troppe ingenuità, troppi errori evitabili persquadra che è ... non può pensare di fare affidamento unicamente adanche se ha segnato subito all'esordio contro ... Il gesto di Arnautovic verso la curva della Lazio: Immobile furioso Sotto nel punteggio, il Bologna abbozza una reazione d’orgoglio: Provedel salva su Arnautovic, Immobile in ripiegamento difensivo fa muro sul destro di Barrow che poi nel recupero non inquadra ...Inizia col brivido la stagione della Lazio, ma comunque con i tre punti. La squadra di Sarri va sotto contro il Bologna sia di uomini (espulso Maximiano), sia nel punteggio col rigore di Arnautovic ...