Nuoto artistico | Italia d’argento nel libero combinato agli Europei di Roma!

(Di domenica 14 agosto 2022) Lo stadio Nicola Pietrangeli di Roma è stato teatro di una nuova Finale dela questi2022 di Roma. Nella piscina nostrana è andato in scena l’ultimo atto deldedicato alle squadre. Uno spettacolo in vasca in cui le varie compagini hanno cercato di mixare alla perfezione elementi tecnici e creativi. In acqua anche l’con Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Le azzurre hanno rappresentato un esercizio, con coreografica curata da Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlana Romashina, il cui tema riguardava la storia del grande amore del sultano Suleyman il Magnifico che ha segnato la storia dell’impero ...

L'Italia s'è desta ancora una volta agli Europei di, Roma 2022 al Foro Italico, con un 'fratello' d'oro. Il solito. Giorgio Minisini, il nuotatoreromano, ha infatti vinto la gara nuova, quella maschile esercizio libero, e così ha ...In conclusione: 'Sentivo la gara. Questa mattina ero molto stanca già durante l'allenamento. Le mie allenatrici, la fisio e tutto lo staff a incoraggiarmi. Poi appena mi sono tuffata in gara è andato ...L’Italia è d’argento nel nuoto artistico, dove arriva il secondo gradino del podio dopo una splendida esibizione per le azzurre del libero combinato. Cavanna, Cerruti, Di Camillo, Ferro, Galli, Iacoac ...David Popovici non si è accontentato del titolo europeo, ha anche siglato il nuovo record del mondo con il tempo di 46.86. Lorenzo Mora: “E’ uno dei miei crono migliori e quindi prendo questa finale c ...