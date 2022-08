Milan e Inter | meraviglia sul mercato | il retroscena spiazza il mondo

(Di domenica 14 agosto 2022) Tifosi e addetti ai lavoriti dalsvelato oggi, unasuldiE’ ripartita la Serie A ehanno iniziato come meglio non potevano. Vittoria per entrambe e tre punti in cassaforte, seppur conquistati con qualche difficoltà. Ma è solo metà agosto, la condizione fisica è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - Gazzetta_it : Pioli e Inzaghi ripartono con due vittorie, ma che differenza tra Milan e Inter - FBiasin : #SerieA al via, fate la vostra griglia! Parto io: 1 #Milan (identità unica e consapevolezza) 2 #Inter (centrocamp… - cc_camix : Dopo le partite di #Inter e #Milan abbiamo già capito l'andazzo ?? - _Pupi81_ : RT @Antonio04947706: Trovate le differenze. A sinistra portiere che prende gol dall'#inter invece a destra chi prende gol dal #milan. #inte… -

... chiamata a riscattare un'annata deludente, in cui per la prima volta dopo undici anni non sono arrivati titoli e ci si è di nuovo dovuti accontentare del quarto posto dietro ae Napoli. ...... supportato dal varista Mazzoleni, di concedere alil rigore che avrebbe portato i rossoneri ... 'Allora non sbagliano mai Hanno sempre ragione Tipo Torino -o il famoso- juve. Non ...L'Inter è riuscita a strappare tre punti subito importantissimi contro il Lecce. La Beneamata non ha convinto tutti, nonostante la vittoria ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...