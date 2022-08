"Ha salvato il 17enne". Ecco cos'è successo all'elicottero precipitato

sister_magister : @_golgota @centochilometri @chiaralessi Qui al mare c'è un 17enne che ha salvato sua madre come 'Adolf'. Mi farebbe… -

Rischia di soffocare in strada:salvata da una ragazzina che le pratica la 'Viva grazie a lei'. L'intervento salvavita in ... che lo scorso 2 agosto, a San Pancrazio Salentino, hala vita ...Forse un malore ad alta quota. Forse un'avaria e il motore che all'improvviso smette di funzionare. Poi il panico, ma anche il sangue freddo per tentare l'ultima, disperata, manovra: l' autorotazione .Il pilota esperto Giovanni Murari, 60 anni, è morto nell'incidente. Il ragazzo che era con lui si è salvato. Il cugino del pilota: "Ha evitato le case e si è schiantato nel prato" ...Roberto Venini, l’imprenditore parente del pilota, è sotto choc, ma ricorda ogni singolo istante: «Mio figlio aveva appena volato con lui». Nell’incidente è morto il pilota, Giovanni Murari, 60 anni, ...