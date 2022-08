William e Kate: quanto spendono per la scuola dei loro figli? La cifra è spaventosa (Di sabato 13 agosto 2022) William e Kate sono pronti a lasciare Londra e trasferirsi in periferia. Quali sono le novità che li attendono? Vediamo cosa dicono i tabloid inglesi. Ci sono grandi novità in vista per la Royal family. Il principe William e sua moglie Kate Middleton stanno per cambiare residenza. Questo comporterà tanti altri cambiamenti, a cominciare dalle abitudini della famiglia. Il duca di Cambridge e consorte sono pronti per immergersi nella natura e nelle comodità che circondano l’Adelaide Cottage. La splendida residenza di Kensington Palace è già un lontano ricordo. La regina Elisabetta li ha già preceduti. Ha abbandonato Buckingham Palace e si trova nel castello di Windsor Giada qualche mese. William e Kate la raggiungeranno presto, anche per starle vicino. La regina ha compiuto 96 anni lo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 13 agosto 2022)sono pronti a lasciare Londra e trasferirsi in periferia. Quali sono le novità che li attendono? Vediamo cosa dicono i tabloid inglesi. Ci sono grandi novità in vista per la Royal family. Il principee sua moglieMiddleton stanno per cambiare residenza. Questo comporterà tanti altri cambiamenti, a cominciare dalle abitudini della famiglia. Il duca di Cambridge e consorte sono pronti per immergersi nella natura e nelle comodità che circondano l’Adelaide Cottage. La splendida residenza di Kensington Palace è già un lontano ricordo. La regina Elisabetta li ha già preceduti. Ha abbandonato Buckingham Palace e si trova nel castello di Windsor Giada qualche mese.la raggiungeranno presto, anche per starle vicino. La regina ha compiuto 96 anni lo ...

