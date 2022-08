Serie A: “Una Brexit nel calcio”: una Super League senza squadre inglesi per porre fine alla loro superiorità economica (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-10 05:58:10 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Adriano Gallianoamministratore delegato di Monza di Silvio Berlusconi chi è salito a Serie A italianaha rilasciato un’intervista al giornale ‘Tuttosport’ in cui ha suggerito “una Brexit nel calcio” con una Super League “senza gli inglesi”. Il mitico vicepresidente e amministratore delegato del Milan ha avanzato questa proposta come una “soluzione” alla disuguaglianza economica che le squadre europee hanno rispetto alla Superiorità monetaria dei club di Premier League. “Potrebbe essere una soluzione, ma senza gli inglesi. Ci ... Leggi su justcalcio (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-10 05:58:10 Ecco quanto riportato poco fa, dSpagna, precisamente su Marca: Adriano Gallianoamministratore delegato di Monza di Silvio Berlusconi chi è salito aA italianaha rilasciato un’intervista al giornale ‘Tuttosport’ in cui ha suggerito “unanel” con unagli”. Il mitico vicepresidente e amministratore delegato del Milan ha avanzato questa proposta come una “soluzione”disuguaglianzache leeuropee hanno rispettoiorità monetaria dei club di Premier. “Potrebbe essere una soluzione, magli. Ci ...

