Brunetta:non mi ricandido nè mi schiero,resto solo ministro Draghi (Di sabato 13 agosto 2022) "resto dove sono, non vado da nessuna parte. Onorerò con orgoglio fino alla fine il mio impegno nel Governo Draghi". Renato Brunetta ha annunciato che non si ricandida al Parlamento alle elezioni del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) "dove sono, non vado da nessuna parte. Onorerò con orgoglio fino alla fine il mio impegno nel Governo". Renatoha annunciato che non si ricandida al Parlamento alle elezioni del ...

demagistris : Le facce di #Fratoianni e #Bonelli sono più serene, hanno ottenuto le due poltrone che li appagano. In ammucchiata… - Giorgiolaporta : Finalmente anche mamma è #negativa. Pur essendo 5 non #vaccinati siamo stati tutti benissimo. Stasera la… - Rinaldi_euro : Chiedo per un amico: ma #Brunetta (non quella dei Ricchi e Poveri!) chi se lo incolla? - martinoloiacono : ??Brunetta: non mi ricandido. - FraPrincipess_ : Stamattina un’ottima notizia: Brunetta non si ricandida. La caduta del governo Draghi assume tratti sempre più positivi. -