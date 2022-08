TAG Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition | uno smartwatch da sogno | tranne che per il prezzo!

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 12 agosto 2022) Quando si parla di svizzeri, una delle prime cose che vengono in mente è la loro maestria nel produrre orologi. Tra questi come non citare la mitica TAG, azienda che oggi si butta nel mondo deglicon un’edizione “” da. TAGE4– 12822 www.computermagazine.itPer prima cosa è bene precisare: non parliamo di uno/orologi per tutti. O meglio, per tutte le tasche. Sì perché quando citiamo TAG, dobbiamo ben tenere presente che i loro orologi vengono prodotti utilizzando materiali pregiati – mentre sul design/lo stile che vogliono comunicare alziamo le mani, essendo quest’ultimo un fattore estremamente soggettivo. Nello ...