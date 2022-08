Salernitana: UFFICIALE l’arrivo di Candreva (Di venerdì 12 agosto 2022) Antonio Candreva si è subito unito al gruppo della Salernitana per il suo primo allenamento: l’esterno è al suo primo giorno a Salerno Antonio Candreva è atterrato alle 14.56 all’aeroporto di Napoli. Ad attenderlo c’è lo staff della Salernitana, che accompagnerà l’ormai ex calciatore della Sampdoria nel capoluogo campano. Verso le 16.40 è arrivato Salerno per il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. ?? WELCOME Candreva ??#Welcome #Candreva #macteanimo #uss1919 pic.twitter.com/voCeQFNaw6— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 12, 2022 L’esterno classe ’87 si trasferirà alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Per lui un contratto da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2025, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Antoniosi è subito unito al gruppo dellaper il suo primo allenamento: l’esterno è al suo primo giorno a Salerno Antonioè atterrato alle 14.56 all’aeroporto di Napoli. Ad attenderlo c’è lo staff della, che accompagnerà l’ormai ex calciatore della Sampdoria nel capoluogo campano. Verso le 16.40 è arrivato Salerno per il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. ?? WELCOME??#Welcome ##macteanimo #uss1919 pic.twitter.com/voCeQFNaw6— US1919 (@OfficialUSS1919) August 12, 2022 L’esterno classe ’87 si trasferirà allain prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Per lui un contratto da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2025, ...

