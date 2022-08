"Perdente". Ecco chi è davvero Carlo Cottarelli: smascherato il nuovo idolo Pd (Di venerdì 12 agosto 2022) Carlo Cottarelli è un economista di valore. Unica sua pecca, essere stato in forza al Fondo Monetario Internazionale che spezzò le reni alla Grecia, condannandola alla Troika, che evita ai Paesi di fallire applicando loro una ricetta che li uccide direttamente. Per il resto, la sua è una carriera da Perdente di successo. Saggio, lucido, rigoroso ma anche piacevole, un tecnico dal volto umano, numeri e sorrisi, sentenze capitali e savoir fair, idolo delle televisioni grazie al sorriso alla Raul Gardini e alla erre arrotata alla Gianni Agnelli. Tonico e magro, come dovrebbe essere il bilancio di uno Stato che funziona. Cottarelli, dicevamo, è il campione delle imprese necessarie ma impossibili. L'immagine cult lo vede col trolley al seguito, pronto a varcare il portone del Quirinale, convocato dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022)è un economista di valore. Unica sua pecca, essere stato in forza al Fondo Monetario Internazionale che spezzò le reni alla Grecia, condannandola alla Troika, che evita ai Paesi di fallire applicando loro una ricetta che li uccide direttamente. Per il resto, la sua è una carriera dadi successo. Saggio, lucido, rigoroso ma anche piacevole, un tecnico dal volto umano, numeri e sorrisi, sentenze capitali e savoir fair,delle televisioni grazie al sorriso alla Raul Gardini e alla erre arrotata alla Gianni Agnelli. Tonico e magro, come dovrebbe essere il bilancio di uno Stato che funziona., dicevamo, è il campione delle imprese necessarie ma impossibili. L'immagine cult lo vede col trolley al seguito, pronto a varcare il portone del Quirinale, convocato dal ...

ayy_nocap : Oggi fa troppo caldo non mi alleno.. Oggi non mi alleno perché ho sonno.. Oggi non mi alleno perché non mi va..… - SacconiPaolo : @La_manina__ Ecco non occupatevi di #Renzi ma cercatevi un nuovo segretario che #Letta è un perdente - MarioBanana6 : @mariamacina No. È stato il suo tentativo di cambiare la vecchia classe dirigente perdente ed estrometterla dal pot… - PanPicchio : @BelpietroTweet Solo che il centrodestra non c'è mai riuscito per anni. È arrivato Draghi e in pochi mesi ecco l'a… - gurubook : RT @AlterThink_: Cosi @Azione_it e @Piu_Europa hanno deciso di confermare la loro storia. Nati dal @pdnetwork per il #PD. Per carità, è l… -