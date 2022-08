L’ex presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, è fuggito in Thailandia: il governo del paese dice però che non cercherà asilo politico (Di venerdì 12 agosto 2022) Gotabaya Rajapaksa, L’ex presidente dello Sri Lanka che era fuggito dal paese in seguito alle grandi proteste contro il suo governo, è arrivato in Thailandia, secondo alcune fonti citate da diversi giornali internazionali. Il governo thailandese però ha fatto capire Leggi su ilpost (Di venerdì 12 agosto 2022)Sriche eradalin seguito alle grandi proteste contro il suo, è arrivato in, secondo alcune fonti citate da diversi giornali internazionali. Ilthailandeseha fatto capire

