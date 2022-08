Juve-PSG | proseguono i contatti per Paredes

AlfredoPedulla : #Fabian-#PSG, #Rabiot-#ManchesterUnited, #Paredes-#Juve (da maggio, con o senza #Kean): il triangolo sì, lavori in corso - forumJuventus : Ultime di #calciomercato by Di Marzio: ???? La Juve tenta l'affondo su Kostic, è lui la priorità ???? Accordo Juve-… - infoitsport : Juve, si prepara lo spazio per Paredes: quando può arrivare l’affondo e la posizione del Psg - varianteinedita : L'accordo con #Paredes c'è. Con il #PSG c'è...manca solo che quella merda di #rabiot insieme a quella zecca della m… - junews24com : Milenkovic Juve: rivelazione. Ha detto no ad un top club prima di rinnovare - -

Ci saranno spondaFilippo Ranocchia che piaceva a mezza serie A e molto probabilmente Rovella ... Il sogno di Galliani si chiama Mauro Icardi, finito ai margini del, esubero non gradito da ...... i bianconeri, anche se in pratica non rientra più nei piani dellae potrebbe passare un anno in panchina o in tribuna. Chi dovrebbe arrivare invece è il metronomo delLeandro Paredes , per ...La Juve continua a lavorare per Paredes, per Allegri è lui il preferito rispetto a Frattesi del Sassuolo. L’intenzione è anche quella di abbassare le richieste di 25 milioni dei parigini Cherubini al ...Milenkovic Juve: rivelazione. Ha detto no ad un top club prima di rinnovare il suo contratto con la Fiorentina.