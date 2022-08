Italia-Francia oggi, amichevole basket: orario 12 agosto, programma, tv, streaming (Di venerdì 12 agosto 2022) Scende in campo questa sera l’Italbasket. Gli Azzurri, infatti, affrontano la Francia nella prima delle due amichevoli in programma nel giro di pochi giorni (dopo stasera, infatti, si giocherà la gara di “ritorno” a Montpellier martedì 16 agosto). I ragazzi del CT Pozzecco si sono ritrovati in quel di Pinzolo (Trento) per il ritiro in preparazione di quelli che saranno i prossimi appuntamenti della Nazionale. Dopo la doppia sfida contro i transalpini, infatti, Gallinari e compagni voleranno in Germania per disputare la VTG Supercup (debutto contro la Serbia venerdì 19 agosto, secondo match contro la vincente di Germania-Repubblica Ceca). Il tutto in vista poi di quelli che saranno gli impegni ufficiali ovvero le due partite valevoli per le FIBA World Cup 2023 Qualifiers contro Ucraina (24 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Scende in campo questa sera l’Ital. Gli Azzurri, infatti, affrontano lanella prima delle due amichevoli innel giro di pochi giorni (dopo stasera, infatti, si giocherà la gara di “ritorno” a Montpellier martedì 16). I ragazzi del CT Pozzecco si sono ritrovati in quel di Pinzolo (Trento) per il ritiro in preparazione di quelli che saranno i prossimi appuntamenti della Nazionale. Dopo la doppia sfida contro i transalpini, infatti, Gallinari e compagni voleranno in Germania per disputare la VTG Supercup (debutto contro la Serbia venerdì 19, secondo match contro la vincente di Germania-Repubblica Ceca). Il tutto in vista poi di quelli che saranno gli impegni ufficiali ovvero le due partite valevoli per le FIBA World Cup 2023 Qualifiers contro Ucraina (24 ...

