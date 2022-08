Heidi Klum choc: «Il mio segreto per sembrare sempre giovane? Bevo il sangue di mio marito» (Di venerdì 12 agosto 2022) Heidi Klum è da sempre sinonimo di bellezza. Nonostante sia alla soglia dei 50 anni, la top model e stilista tedesca sfoggia ancora un fisico perfetto e statuario, come agli inizi della sua carriera. Così, nell’ultima intervista che ha rilasciato ha voluto svelare il suo segreto di eterna giovinezza: «Bevo il sangue giovane di mio marito». La risposta macabra Una risposta alquanto macabra che ha lasciato tutti a bocca aperta. I fan tra il disgustato e il divertito si sono immaginati la scena che vede protagonista il povero Tom Kaultiz, suo marito. Ma la top model 49enne stava ovviamente scherzando: «Succhio il suo giovane sangue, come un vampiro». Un modo simpatico per sfuggire alla domanda, senza ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 12 agosto 2022)è dasinonimo di bellezza. Nonostante sia alla soglia dei 50 anni, la top model e stilista tedesca sfoggia ancora un fisico perfetto e statuario, come agli inizi della sua carriera. Così, nell’ultima intervista che ha rilasciato ha voluto svelare il suodi eterna giovinezza: «ildi mio». La risposta macabra Una risposta alquanto macabra che ha lasciato tutti a bocca aperta. I fan tra il disgustato e il divertito si sono immaginati la scena che vede protagonista il povero Tom Kaultiz, suo. Ma la top model 49enne stava ovviamente scherzando: «Succhio il suo, come un vampiro». Un modo simpatico per sfuggire alla domanda, senza ...

