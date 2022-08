GdS – Milan | Kessie | il Barcellona e il possibile ritorno

(Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-11 12:50:16 L’autorevole Gazzetta: I problemi di tesseramento al Barça hanno rimesso l’ivoriano al centro dei dibattito sui social. Il vuoto lasciato nel centrocampo rossonero dalla sua partenza deve ancora essere colmato, ma… Ilelegge il presidente dal 1978… ma se deve tesserarne uno, fa una gran fatica. Il “Presidente” Franckera convintissimo che queste prime settimane di agosto sarebbero state dedicate soltanto all’attesa per il debutto in Liga, in programma sabato al Camp Nou. Invece la partita col Rayo è l’ultimo dei pensieri, oggi: problemi di tesseramento dovuti ai debiti del club e via, ecco subito scatenarsi le voci che lo vogliono già in partenza dal mondo blaugrana, prima ancora di averne davvero fatto parte. Vai alla fonte di questo articolo L'articolo proviene da JustCalcio.com.

ale_taia : RT @marcullo02: Vincent Mannaert,ad del Bruges: “È stata una negoziazione normale, però lunghissima. A noi è sembrata una soap opera. Ho ve… - CorkScrew12 : RT @marcullo02: Vincent Mannaert,ad del Bruges: “È stata una negoziazione normale, però lunghissima. A noi è sembrata una soap opera. Ho ve… - Frances54325203 : RT @marcullo02: Vincent Mannaert,ad del Bruges: “È stata una negoziazione normale, però lunghissima. A noi è sembrata una soap opera. Ho ve… - marcullo02 : Vincent Mannaert,ad del Bruges: “È stata una negoziazione normale, però lunghissima. A noi è sembrata una soap oper… - notizie_milan : Milan-Tomori: serve un altro incontro per definire il rinnovo -

Fcinternews.it

Il difensore centrale ex, Arsenal e Genoa, sarebbe un rinforzo di qualità ed esperienza. Eliminato dai preliminari di Champions League con il suo Olympiakos, il 34enne greco starebbe pensando ...A seguire le parti salienti dell'intervista che è possibile leggere integralmente sul quotidiano in edicola: ' Inter, Juventus esono le tre favorite in ordine alfabetico poi a fine mercato si ... Prima GdS - Milan sei bello, Inter sei indifesa Il Milan ha aggiunto il centrocampista dell’Arsenal Albert Sambi Lokonga alla sua lista di obiettivi. I rossoneri restano sul mercato per un nuovo centrocampista centrale, avendo perso Renato Sanches ...Un nome su tutti in casa Inter sull'agenda dei rinnovi di contratto previsti per la nuova stagione: ne parla La Gazzetta ...