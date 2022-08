Soumahoro risponde al pessimo titolo di Sallusti: “Non sono ‘l’ivoriano’, ma un attivista socio-sindacale” (Di giovedì 11 agosto 2022) Un’ondata di (legittimi) malumori e proteste si è sollevata nel centrosinistra di fronte al titolo scelto dal quotidiano “Libero”, diretto Alessandro Sallusti, per presentare le candidature di Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro con l’Alleanza Verdi Sinistra. “La Sinistra imbarca la Cucchi e l’ivoriano”, questo il caustico (e piuttosto inadatto) titolo comparso sul giornale fondato da Vittorio Feltri. Non si è fatta attendere la replica di Aboubakar Soumahoro, che oggi ha scritto su Facebook: “Gentile Direttore di Libero, Dott. Alessandro Sallusti, mi chiamo Aboubakar Soumahoro (e non “l’ivoriano” come mi chiamate in questo articolo) e sono felicemente un italiano di origine ivoriana, laureato in sociologia, che lotta da 20 anni per i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Un’ondata di (legittimi) malumori e proteste si è sollevata nel centrosinistra di fronte alscelto dal quotidiano “Libero”, diretto Alessandro, per presentare le candidature di Ilaria Cucchi e Aboubakarcon l’Alleanza Verdi Sinistra. “La Sinistra imbarca la Cucchi e l’ivoriano”, questo il caustico (e piuttosto inadatto)comparso sul giornale fondato da Vittorio Feltri. Non si è fatta attendere la replica di Aboubakar, che oggi ha scritto su Facebook: “Gentile Direttore di Libero, Dott. Alessandro, mi chiamo Aboubakar(e non “l’ivoriano” come mi chiamate in questo articolo) efelicemente un italiano di origine ivoriana, laureato inlogia, che lotta da 20 anni per i ...

