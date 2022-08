Pensioni e stipendi, le misure del Decreto Aiuti bis: ecco a chi spettano gli aumenti (e a quanto ammontano) (Di giovedì 11 agosto 2022) Un sollievo dall?inflazione arriva a lavoratori e pensionati con il Decreto Aiuti bis. Ma se le partite Iva si preparano a fare domanda per il bonus 200 euro esentasse (non avendolo percepito... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 agosto 2022) Un sollievo dall?inflazione arriva a lavoratori e pensionati con ilbis. Ma se le partite Iva si preparano a fare domanda per il bonus 200 euro esentasse (non avendolo percepito...

pierofassino : Invece di parlare di cosa fare per gli italiani #Meloni e #Salvini discutono di chi farà il ministro. Noi invece di… - Gam622 : Pensate per un attimo, 25 settembre e milioni di cittadini riversati a Roma per cacciare ministri e parlamentari a… - StefanoCrippa6 : @brandobenifei @EnricoLetta @pdnetwork @SimonaMalpezzi @serracchiani 1-come mai questa idea solo ora e non durante… - micheledammicc1 : @Deputatipd @serracchiani @SimonaMalpezzi @pdnetwork Veramente? Ma va….. È una vita che il Cdx vuole aumentare pens… - freeskipperIT : Aumentare stipendi e pensioni, prima che sia troppo tardi! -