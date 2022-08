Lettonia dichiara la Russia “Stato sponsor del terrorismo”

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il parlamento dellahato ladel”. I parlamentari lettoni hanno poi invitato altri paesi a seguire il loro esempio. Ladesigna ladel” I parlamentari lettoni hannoto launo “del”. Hanno affermato che le azioni di Mosca in Ucraina

"Più perdite subiranno gli occupanti russi, prima gli ucraini saranno in grado di liberare la propria terra". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale in video. Il ...Il parlamento dellaha dichiarato la Russia uno Stato sponsor del terrorismo e chiede a tutti i Paesi dell'Ue di interrompere l'emissione di visti ai cittadini russi e bielorussi. Lo annuncia una nota del ...Il parlamento della Lettonia ha dichiarato la Russia "Stato sponsor del terrorismo” e hanno invitato l'UE ha seguire il suo esempio.(ANSA-AFP) - RIGA, 11 AGO - Il parlamento della Lettonia ha adottato una risoluzione con cui dichiara la Russia "Stato sponsor del terrorismo" e secondo la quale le sue azioni in Ucraina costituiscono ...