Calciomercato Verona, nome nuovo per la difesa: piace il brasiliano Natan (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Verona: i gialloblù cercano rinforzi in difesa e avrebbero messo gli occhi su Natan del Brigantino Gabriele Cioffi chiede rinforzi per il suo Verona. Tra i reparti da sistemare c'è quello della difesa, con la società a lavoro alla ricerca di un nuovo centrale. Perso Pablo Marì, obiettivo principale finito al Monza, la dirigenza gialloblù avrebbe messo nel mirino un nuovo elemento. Si tratta, come riportato da La Gazzetta dello Sport, di Natan del Brigantino. Il brasiliano costa tanto, circa 10 milioni di euro, ma la possibilità di prenderlo in prestito tiene aperta la pista che porta a lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

