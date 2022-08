Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la presunta crisi passa anche dai tweet di lei: “L’amore non è mai facile…” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sonia Bruganelli.Le voci sulla crisi tra Bonolis e Sonia Bruganelli si fanno sempre più insistenti e le parole sibilline della conduttrice non promettono nulla di buono Da giorni aleggia un giallo sulla coppia Bonolis-Bruganelli. Voci di crisi mai confermate ma anzi rafforzate dai commenti criptici di Sonia Bruganelli che in diversi sfoghi social ha lasciati i suoi followers interdetti. Tutto ha avuto inizio qualche settimana fa, quando la Bruganelli ha pubblicato alcuni tweet che hanno insospettito i suoi seguaci. Come se non bastasse la conduttrice ha poi ammesso di star vivendo un periodo particolare della sua vita. In una recente intervista ha ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 agosto 2022).Le voci sullatrasi fanno sempre più insistenti e le parole sibilline della conduttrice non promettono nulla di buono Da giorni aleggia un giallo sulla coppia. Voci dimai confermate ma anzi rafforzate dai commenti criptici diche in diversi sfoghi social ha lasciati i suoi followers interdetti. Tutto ha avuto inizio qualche settimana fa, quando laha pubblicato alcuniche hanno insospettito i suoi seguaci. Come se non bastasse la conduttrice ha poi ammesso di star vivendo un periodo particolare della sua vita. In una recente intervista ha ...

infoitcultura : Sonia Bruganelli, se n’è andato per sempre - elafashionable : RT @Gianluca_8: Soleil al gfvip party, Alex dentro la casa a fare non si sa cosa, Sonia Bruganelli riconfermata mentre Adriana Volpe smamma… - Frances83592677 : @GrandeFrateIlo Katia non mi piace ,ma la preferisco a Sonia Bruganelli 1000volte di più - Gianluca_8 : Soleil al gfvip party, Alex dentro la casa a fare non si sa cosa, Sonia Bruganelli riconfermata mentre Adriana Volp… - infoitcultura : Crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis?/ La rivelazione 'Potrei stare meglio' -