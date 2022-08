Roma | abbattimento cinghiali | la posizione della ASL ROMA1

(Di martedì 9 agosto 2022) La notizia dell’, imminente, di circa 130 trae suini nella zona rossa diNord ha fatto il giro del web, e non solo, provocando molteplici reazioni. A partire da quellaAsl1. Si ricorda che da giugno, nel territorio regionale sono state portate a termine 550 catture di: 36 nella zona rossa del parco di Veio, 57 nel parco di Bracciano, 129 nella riserva dei laghi Lungo e Ripasottile e 56 al monumento naturale Pian Sant’Angelo. Le motivazioniAsl1 circa l’operazione sono chiare. “Il Servizio Veterinario dell’azienda sanitaria ha adottato un provvedimento attuativo delle misure previste per la gestione dell’emergenzaPeste Suina Africana (PSA). Si tratta di animali ...

enpaonlus : Appello per salvare gli animali della 'Sfattoria degli ultimi' a Roma • Terzo Binario News - L’ordine di abbattimen… - Ale6altrove : La ASL #Roma 1 ha deciso l’abbattimento degli #animali SANI della Sfattoria degli ultimi @sabri_giannini… - FedericaCambini : ?????? C’è da inviare un messaggio di dissenso ad ASL ROMA 1 a questi indirizzi: ufficio.stampa@aslroma1.it direzio… - Brownfox_51 : RT @liliaragnar: MASSIMA CONDIVISIONE?? L'#ASL Roma ha appena notificato l'abbattimento di tutti i 130 animali del rifugio La Sfattoria Deg… - Ale6altrove : RT @LAVonlus: La ASL di Roma ha disposto l’abbattimento di 68 suidi ospitati presso la #SfattoriaDegliUltimi! ???? Sosteniamo il ricorso al… -

La notizia dell', imminente, di circa 130 tra cinghiali e suini nella zona rossa diNord ha fatto il giro del web, e non solo, provocando molteplici reazioni. A partire da quella della Asl1. ...È questo quello che i portavoce ora contestano alla Asl1, che l'8 agosto ha notificato l'avviso dialla Sfattoria. Si tratta di un'azione prevista dalle misure per il contrasto ...Sono microchippati, registrati come animali non DPA, ma soprattutto sono sani. Eppure, 68 suini e cinghiali della Sfattoria degli Ultimi rischiano di essere abbattuti per una disposizione preventiva d ...Griglia Timeline Grafo ...