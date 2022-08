“Dolori incredibili”. Marco Cucolo, come sta dopo l’operazione. E avvisa Lory Del Santo (Di martedì 9 agosto 2022) Marco Cucolo si è dovuto sottoporre nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico per colpa di calcoli alla cistifellea. Una patologia di cui aveva sofferto di soffrire in Honduras durante l’Isola dei Famosi. “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente”, aveva raccontato. “Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”. Il giorno era arrivato alcune settimane dopo. Marco era finito sotto i ferri alla fine di luglio. Al suo fianco non c’era Lory Del Santo con cui, però, non c’è alcuna crisi. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli, Lory aveva spiegato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022)si è dovuto sottoporre nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico per colpa di calcoli alla cistifellea. Una patologia di cui aveva sofferto di soffrire in Honduras durante l’Isola dei Famosi. “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono cheè urgente”, aveva raccontato. “Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”. Il giorno era arrivato alcune settimaneera finito sotto i ferri alla fine di luglio. Al suo fianco non c’eraDelcon cui, però, non c’è alcuna crisi. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli,aveva spiegato di ...

