WWE: The Rock e Roman Reigns si affronteranno a WrestleMania 39? A patto che… (Di lunedì 8 agosto 2022) Le voci di un match da sogno tra i cugini samoani circolano in rete ormai da molti anni. Ora sembra che la WWE voglia che lo scontro sia il protagonista del mega show del prossimo anno al SoFi Stadium in California. Sebbene la compagnia voglia che Dwayne Johnson torni per il money match, non è detto che la star di Hollywood sia disponibile per lo show di aprile. Voci di corridoio Secondo rumor di questa settimana, è stato fatto notare che, poiché manca ancora un po' di tempo a WrestleMania, il programma di The Rock potrebbe cambiare a seconda che intraprenda o meno un progetto più importante di un match nel PPV contro Roman Reigns. Nonostante la relativa incertezza che circonda l'incontro, il People's Champ contro il Tribal Chief è "al 100% il piano".

