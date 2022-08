F 1 | Ferrari | Binotto ' Team strategia non è nostro punto debole'

RobChinchero : Una lunga conversazione con Mattia Binotto sul momento Ferrari - EnricoTurcato : Spiegazione di Mattia #Binotto intollerabile. Parole inconcepibili. Qualcuno dovrebbe prendere provvedimenti. Non… - Corriere : Il disastro Ferrari: tutti gli errori del muretto capitanato da Binotto - Formula1WM : #Fiorio: «Binotto ha un ruolo non suo. #Schumacher? Mai battuto un fuoriclasse. Su Senna-#Ferrari...»… - ClubAlfaIt : Binotto: Ferrari non cambierà approccio nella seconda parte di stagione #MattiaBinotto #Formula1 -

Mattia, in una lunga intervista a motorsport.com, prende le difese del suo team. "Gare come ...perché credo che abbiamo anche preso decisioni giuste - sottolinea il team principal della...Il team principal della Rossa, intervistato da 'Motorsport.com': Ho una grande squadra e abbiamo preso le decisioni giuste, ma a volte siamo stati ...'Dobbiamo semplicemente continuare il nostro percorso di miglioramento' MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) - 'Non ho dubbi sulla necessità di fare ...Il boss della Scuderia Ferrari Mattia Binotto insiste sul fatto che non è necessario che il team cambi approccio quando la seconda parte della stagione inizierà in Belgio a fine agosto. Il team Ferrar ...