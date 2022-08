Bologna Estate 2022 | il 14 agosto si balla in piazza

(Di lunedì 8 agosto 2022) Domenica 14alle 21,accendeMaggiore con una grande festa popolare nel segno della tradizione in omaggio a Dino Sarti e Leonildo Marcheselli. A 15 anni dalla scomparsa di Dino Sarti e a 110 dalla nascita di Leonildo Marcheselli, Il Comune didedica a due grandi protagonisti della scena bolognese Dino e Nildo, la storia continua!, una serata speciale di musica e ballo organizzata in collaborazione con la Cineteca dia chiusura dell’edizionedi Sotto le stelle del cinema. Sotto la direzione artistica di Mauro Malaguti, che sarà anche il conduttore della serata, saranno Franz Campi, Cristiano Cremonini, Sergio Fanti e Cristina Matta a dar voce ai maggiori successi di Dino Sarti, amato chansonnier petroniano che sarà ...

alteradvm : ho ig pieno di gente che va al mare e fa viaggi e vacanze ogni settimana io quest’estate sono uscita di casa solo p… - bancadibologna : Realizzare piccoli e grandi progetti ora è possibile con Banca di Bologna: scegli Prestipay “Prestito Estate Flessi… - rosalbadiraimon : Adoro il Giardino del Ghisello. Questo era un campo per giocare a bocce. Che progetti ha il ?@comunebologna? Idee p… - news_bologna : FICO ESTATE: aperitivo, grigliate, balli e picnic nel frutteto di FICO - Annamarjasss : RT @meringalexotan: la mia capa a maggio: mi raccomando dammi la disponibilità per tutta l'estate perché abbiamo bisogno ci sei solo tu e d… -

La Repubblica

La Sagra dello Zuccherino, inserita nel programma di2022, è promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Grizzana Morandi, il Comune di, l'Associazione Simurgh, ...... il sollievo dall'afa di questa torrida2022 è arrivato ma come previsto ha generato ... Arriva la pioggia, tromba d'aria nel Bolognese La città diè stata solo lambita dal maltempo ... Estate a Bologna, radura con vista sulle stelle: benvenuti a Collywood Venerdì un nuovo impulso di instabilità proveniente dai Balcani potrebbe raggiungere parte d'Italia determinando la formazione di rovesci e temporali soprattutto al Nord e in prossimità delle zone alp ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...