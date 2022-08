Simone Moro | «Affronto gli Ottomila da solo Ma il mondo si salva insieme»

Leggi su panorama

(Di domenica 7 agosto 2022) «Quel che è successo sulla Marmolada l’ho visto anche sull’Himalaya...». Il più famoso alpinista italiano in attività riflette sul cambiamento climatico che «mangia» i grandi ghiacciai. E dà consigli concreti e immediati per provare a invertire il disastro. Ma aggiunge: «Chi va in montagna, metta in conto l’imprevisto. Perché anche questo è vita». «Abbiamo un cubetto di ghiaccio da drink che si scioglie sul tavolo. Dovremmo raffreddarlo, invece non facciamo niente. Evaporerà con noi».ama le metafore. L’alpinista italiano più famoso in attività ha piantato il tricolore su otto cime del club deglie ha dormito su quasi tutti i ghiacciai del pianeta: «Erano piumoni, adesso sono lenzuoli». In attesa dell’impresa invernale della vita («Voglio il Manaslù, mi ha respinto per quattro volte»), l’esploratore di vette ...