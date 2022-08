Juve punita dall’ex Morata | 0-4 contro l’Atletico Madrid

(Di domenica 7 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – Al JTC Continassa di Torino è finita 0-4 l’amichevolentus-Atleticoche originariamente si sarebbe dovuta disputare a Tel Aviv ma che ieri era stata annullata a causa dell’escalation militare avvenuta negli ultimi giorni lungo la Striscia di Gaza. Grande protagonista di giornata l’ex Alvaroautore di una tripletta: il giocatore, accostato a lungo allantus durante l’intera finestra di mercato estiva, al momento è molto lontano da un nuovo ritorno a Torino e, forse, questi tre gol, per ora gli hanno garantito una maglia da titolare a. A otto giorni dal debutto nei rispettivi campionati, con laimpegnata in casail Sassuolo ein trasferta a Getafe, le due squadre allenate ...

A otto giorni dal debutto nei rispettivi campionati, con la Juve impegnata in casa contro il Sassuolo e l'Atletico in trasferta a Getafe, le due squadre allenate rispettivamente da Massimiliano Allegri e Diego Simeone hanno dato vita ad un match a senso unico.