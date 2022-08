zazoomblog : Ragazzzo indirettamente colpito dalla scarica di un fulmine in montagna - #Ragazzzo #indirettamente #colpito -

Udine20 2020

Il giovane, che era con i genitori e con un’amica di famiglia, è stato sorpreso da un violento temporale. I quattro hanno trovato rifugio in un edificio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...