Corsport: il Napoli mantiene in piedi la pista Keylor Navas, sarebbe un prestito biennale (Di venerdì 5 agosto 2022) Kepa è il portiere cui sta lavorando il Napoli come prima opzione ma le vie del mercato sono infinite. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: nel caso in cui gli ostacoli economici dovessero assumere i contorni di muri insormontabili, allora bisognerebbe tirare fuori un piano B. Che a dirla bene sarebbe un altro piano A: Keylor Navas, certo. Il ds Giuntoli ha riaperto la pista con il Psg – e forse non l'ha mai chiusa – e tra l'altro la novità riguarderebbe proprio la formula: il prestito potrebbe essere biennale. Kepa è molto interessato al Napoli, ha messo un like a Fabian Ruiz ieri mattina, in calce all'immancabile post Instagram di Fabian dedicato alla vittoria in amichevole con il Girona, è spuntato anche un like decisamente ...

