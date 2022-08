angelomangiante : Roma arriva Wijnaldum. Ultimi dettagli @SkySport - DiegoASR86 : Bum Bum Bum Bum Georginio Wijnaldum Arriva dall'Olanda e la Lazio la Sfonda - Futball_Italy : RT @ASRomaPartite: #Wijnaldum arriva oggi pomeriggio a Ciampino. Finalmente ???? - sportli26181512 : Wijnaldum arriva nel pomeriggio a Ciampino. A seguire visite mediche e firma: Roma, Wijnaldum sbarca alle 16.50 a C… - scawolf92 : RT @Romagialloross4: #Violinho feat. #Libero - Anvedi sta arrivà #Wijnaldum #CalciomercatoRoma #Calciomercato #ASRoma #ASR #CanzoniASRoma… -

L'accordo è totale, gli ultimi documenti sono stati sistemati: il Psg ha dato il via libera per far sbarcare Georginionella Capitale. Il centrocampista olandese atterrerà all'aeroporto di Ciampino alle ore 16.50, iniziando così la sua avventura con la maglia della Roma. Nuovo Fantacampionato, il Fanta ...percepirà dalla Roma 5 milioni, il resto (2 milioni) lo pagherà il Psg. Un altro colpo scudetto per Mourinho che entro il week end dovrebbe abbracciare anche il Gallo Belotti.Gini Wijnaldum è ormai un giocatore della Roma, e il momento dell'abbraccio coi tifosi è arrivato. L'accordo totale trovato col Psg negli scorsi giorni riguarda ...Perso RENATO SANCHES , passato al Psg, il Milan cerca l'alternativa per rinforzare il centrocampo, visto che è sfumato anche CHUKWUEMEKA ...