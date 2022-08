Notizia a sorpresa dall’Inghilterra, il City offre un big alla Juve per Arthur! (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo un grande mercato in entrata con gli innesti di Pogba, Di Maria e Bremer, la Juventus si trova costretta a sfoltire la rosa. In particolare si parla del reparto di centrocampo come quello con più possibili partenti. Il principale indiziato negli scorsi giorni è stato Arthur su cui si è registrato il forte interesse del Valencia, ma nelle ultime ore si è inserito anche il Manchester City. Gundogan, Juventus, ArthurStando infatti a quanto riportato dal The Sun, Pep Guardiola gradirebbe molto l’innesto del centrocampista brasiliano e per portarlo nella sponda blu di Manchester offrirebbe addirittura Ilkay Gundogan. Già da tempo infatti si parla di una sua possibile cessione, e per non rimetterci nulla il City potrebbe decidere di scambiarlo proprio con il numero 5 della ... Leggi su rompipallone (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo un grande mercato in entrata con gli innesti di Pogba, Di Maria e Bremer, lantus si trova costretta a sfoltire la rosa. In particolare si parla del reparto di centrocampo come quello con più possibili partenti. Il principale indiziato negli scorsi giorni è stato Arthur su cui si è registrato il forte interesse del Valencia, ma nelle ultime ore si è inserito anche il Manchester. Gundogan,ntus, ArthurStando infatti a quanto riportato dal The Sun, Pep Guardiola gradirebbe molto l’innesto del centrocampista brasiliano e per portarlo nella sponda blu di Manchester offrirebbe addirittura Ilkay Gundogan. Già da tempo infatti si parla di una sua possibile cessione, e per non rimetterci nulla ilpotrebbe decidere di scambiarlo proprio con il numero 5 della ...

