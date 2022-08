Navas ha detto sì al Napoli: se Kepa non verrà ci sarà lui (Di martedì 2 agosto 2022) Il portiere Keylor Navas gradirebbe l’opzione Napoli come eventuale meta in cui disputare la prossima stagione. Il Napoli deve ancora definire bene la situazione portieri. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 2 agosto 2022) Il portiere Keylorgradirebbe l’opzionecome eventuale meta in cui disputare la prossima stagione. Ildeve ancora definire bene la situazione portieri. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNapoli24 : - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Non solo Kepa, anche Navas ha detto 'sì' al Napoli, manca l'accordo con il PSG - SiamoPartenopei : Non solo Kepa, anche Navas ha detto 'Si' agli azzurri! Gazzetta: manca l'accordo con il PSG - Vitto2012 : Onestamente in prestito secco senza opzione, prenderei Navas immediatamente. Detto questo, basta che ci muoviamo @sscnapoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Non solo Kepa, anche Navas ha detto 'sì' al Napoli, manca l'accordo con il PSG -