Napoli, De Laurentiis: “Basta competizioni farlocche. Non compro più africani” (Di martedì 2 agosto 2022) “Il mondo del calcio non sa amministrarsi. Perché devo fare la Champions, l’Europa o la Conference League? Perché l’Italia che ha vinto 4 mondiali nelle votazioni Uefa deve contare un punto come San Marino? Serve per fare adepti ed essere rieletti. L’Europa è fatta dai cinque paesi più importanti, serve una competizione europea che prenda il posto di quelle competizioni farlocche. Ero contrario alla Superlega, è un club di privilegiati che invitano gli altri. Si sono inventati anche questa stupidata della Conference League e va bene. Dovremmo prendere le prime sei dei primi cinque campionati nazionali e formare un secondo campionato europeo parallelo ai campionati nazionali“. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis in un’intervista a Smart Talk, la trasmissione di Wall Street Italia condotta dal ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) “Il mondo del calcio non sa amministrarsi. Perché devo fare la Champions, l’Europa o la Conference League? Perché l’Italia che ha vinto 4 mondiali nelle votazioni Uefa deve contare un punto come San Marino? Serve per fare adepti ed essere rieletti. L’Europa è fatta dai cinque paesi più importanti, serve una competizione europea che prenda il posto di quelle. Ero contrario alla Superlega, è un club di privilegiati che invitano gli altri. Si sono inventati anche questa stupidata della Conference League e va bene. Dovremmo prendere le prime sei dei primi cinque campionati nazionali e formare un secondo campionato europeo parallelo ai campionati nazionali“. Lo ha detto il presidente del, Aurelio Dein un’intervista a Smart Talk, la trasmissione di Wall Street Italia condotta dal ...

