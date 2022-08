Elezioni: Letta, inimmaginabile Meloni dopo Draghi (Di martedì 2 agosto 2022) "Non è immaginabile che il Paese dopo Draghi passi al governo delle destre o guidato da Giorgia Meloni. dopo Draghi l'Italia ha bisogno di una esperienza di governo che porti avanti programmi che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) "Non è immaginabile che il Paesepassi al governo delle destre o guidato da Giorgial'Italia ha bisogno di una esperienza di governo che porti avanti programmi che ...

