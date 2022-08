Natalia Paragoni di Uomini e Donne in lacrime su Instagram: ‘C’è competizione’. Ecco cosa ha detto (Di lunedì 1 agosto 2022) Sui social tutto sembra perfetto. Fisici statuari, pettinature da fare invidia, outfit per ogni tipo di evento e famiglie che sembrano felici. Eppure, dietro allo smartphone si nascondono persone ‘normali’, con storie comuni, un passato. E un presente fatto di ansie, paure, senso di inadeguatezza. Lì, dove tutto sembra brillare, ci sono zone d’ombra, che l’influencer Natalia Paragoni, diventata famosa per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne, ha deciso di portare alla luce. Su Instagram, dove è seguitissima da migliaia di followers, si è lasciata andare a un lungo sfogo. Lo sfogo di Natalia Paragoni sui social “Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile” – ha spiegato in un video ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022) Sui social tutto sembra perfetto. Fisici statuari, pettinature da fare invidia, outfit per ogni tipo di evento e famiglie che sembrano felici. Eppure, dietro allo smartphone si nascondono persone ‘normali’, con storie comuni, un passato. E un presente fatto di ansie, paure, senso di inadeguatezza. Lì, dove tutto sembra brillare, ci sono zone d’ombra, che l’influencer, diventata famosa per aver partecipato come corteggiatrice a, ha deciso di portare alla luce. Su, dove è seguitissima da migliaia di followers, si è lasciata andare a un lungo sfogo. Lo sfogo disui social “Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile” – ha spiegato in un video ...

CorriereCitta : Natalia Paragoni di Uomini e Donne in lacrime su Instagram: ‘C’è competizione’. Ecco cosa ha detto - lacittanews : La 24enne, anche autrice del libro 'La vita secondo Naty', ha condiviso con i fan alcune riflessioni e raccontato q… - 24Trends_Italia : 1. Natalia Paragoni - 10mille+ 2. Alessandro Canino - 5mille+ 3. David Bowie - 5mille+ 4. Fabregas - 5mille+ 5. Por… - wndpblogpost : Uomini e Donne, Natalia Paragoni in lacrime: non .../ 'Mi sento inutile, c'è troppa competizione sui social', lo ..… - zazoomblog : Natalia Paragoni l’influencer si sfoga: “In questo lavoro la competizione è altissima. Sono in asia da prestazione”… -