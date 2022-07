Manchester United, primi minuti per Eriksen: in campo contro l’Atletico Madrid (Di sabato 30 luglio 2022) La nota positiva di giornata in casa Manchester United è rappresentata dall’esordio di Christian Eriksen con la maglia dei red devils. Il calciatore danese, acquistato in questo calciomercato, è entrato a gara in corso nell’amichevole persa contro l’Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno vinto 1-0 grazie al gol di Joao Felix. Per il Manchester, rimasto in dieci per l’espulsione di Fred causa fallaccio su Morata, si tratta della prima sconfitta in questo precampionato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) La nota positiva di giornata in casaè rappresentata dall’esordio di Christiancon la maglia dei red devils. Il calciatore danese, acquistato in questo calciomercato, è entrato a gara in corso nell’amichevole persa. Gli spagnoli hanno vinto 1-0 grazie al gol di Joao Felix. Per il, rimasto in dieci per l’espulsione di Fred causa fallaccio su Morata, si tratta della prima sconfitta in questo precampionato. SportFace.

DiMarzio : Chi è #Bailly, il centrale difensivo dello United che piace alla #Roma di #Mou. Con il #portoghese ha un feeling sp… - DiMarzio : #PremierLeague, @ManUtd | Cristiano #Ronaldo è arrivato al centro sportivo del club insieme all'agente Jorge Mendes… - 74z5x0u46ch2I4q : @J0nnR @RaysSwiss @nocontextfooty 2021/2022 PSG > Manchester United Cristiano Ronaldo > Messi - sportface2016 : #ManUtd, primi minuti per #Eriksen: in campo contro l'#AtleticoMadrid - MarekNapoli : RT @napolimagazine: BBC - Gli agenti di Fabian Ruiz hanno incontrato il Manchester United, per ora solo un sondaggio -