Italia in fumo, gli incendi devastano il Paese da nord a sud (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo l'Effis (European Forest Fire Information System) sono oltre 26 mila gli ettari bruciati nel nostro Paese da gennaio a luglio 2022. E quasi 33 mila gli interventi del Vigili del Fuoco nelle aree urbane e rurali, oltre il 4% in più dello stesso periodo del 2021. Lo scorso anno erano stati oltre 149 mila gli ettari di superfici boschive e non devastati dalla fiamme (+154% rispetto al 2020). In aumento anche i reati tra incendi dolosi, colposi e generici (5385, +27% del 2020) e le persone denunciate (658, +19%). Con appena 16 arresti, a conferma delle grandi difficoltà che si incontrano nell'individuazione dei responsabili dei roghi. Sono alcuni dati dell'ultimo rapporto di Legambiente, "Italia in fumo", che fa il punto sulla situazione del nostro patrimonio boschivo andato in fumo, in un momento ...

