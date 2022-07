Calciomercato Reggina: altri due grandi nomi per Inzaghi (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Calciomercato della Reggina sembra non volersi arrestare. Dopo settimane scoppiettanti e ricche di ufficialità, infatti, i calabresi continuano a cercare nuove idee per rendere ancora più competitiva la formazione di Pippo Inzaghi. Due le nuove trattative avviate, che potrebbero portare a Reggio Calabria un paio di nomi importanti per la Serie B. Si tratta di Gianluca Di Chiara e Žan Majer, rispettivamente in uscita da Perugia e Lecce. La situazione di Di Chiara Per il terzino palermitano si tratterebbe di un ritorno, dopo le due stagioni trascorse sullo Stretto in prestito dal Perugia. Il prestito agli amaranto, infatti, si sarebbe concluso con le 69 presenze e i 3 gol fra 2020 e 2022, ma le due società stanno lavorando ad una nuova trattativa. Il calciatore, come presumibile, ha espresso a più riprese il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Ildellasembra non volersi arrestare. Dopo settimane scoppiettanti e ricche di ufficialità, infatti, i calabresi continuano a cercare nuove idee per rendere ancora più competitiva la formazione di Pippo. Due le nuove trattative avviate, che potrebbero portare a Reggio Calabria un paio diimportanti per la Serie B. Si tratta di Gianluca Di Chiara e Žan Majer, rispettivamente in uscita da Perugia e Lecce. La situazione di Di Chiara Per il terzino palermitano si tratterebbe di un ritorno, dopo le due stagioni trascorse sullo Stretto in prestito dal Perugia. Il prestito agli amaranto, infatti, si sarebbe concluso con le 69 presenze e i 3 gol fra 2020 e 2022, ma le due società stanno lavorando ad una nuova trattativa. Il calciatore, come presumibile, ha espresso a più riprese il ...

