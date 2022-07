Juventus, ansia Pogba: infortunio più grave del previsto. Potrebbe dire addio al Mondiale (Di giovedì 28 luglio 2022) L’infortunio al ginocchio patito da Pogba Potrebbe essere più grave del previsto. Il francese Potrebbe anche saltare il Mondiale L’infortunio al ginocchio di Paul Pogba sembrerebbe essere più grave del previsto. La lesione al menisco laterale necessiterà quasi sicuramente di un intervento, con l’ipotesi peggiore che il francese possa rientrare solo nel 2023 e saltare così anche l’appuntamento Mondiale. Ecco perché, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più probabile è che Pogba finisca sì sotto i ferri, ma si sottoponga ad un secondo intervento meno invasivo e con tempi di recupero più brevi in modo da scongiurare il lungo stop. LEGGI ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) L’al ginocchio patito daessere piùdel. Il franceseanche saltare ilL’al ginocchio di Paulsembrerebbe essere piùdel. La lesione al menisco laterale necessiterà quasi sicuramente di un intervento, con l’ipotesi peggiore che il francese possa rientrare solo nel 2023 e saltare così anche l’appuntamento. Ecco perché, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più probabile è chefinisca sì sotto i ferri, ma si sottoponga ad un secondo intervento meno invasivo e con tempi di recupero più brevi in modo da scongiurare il lungo stop. LEGGI ...

