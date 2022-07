Tremendo terremoto | morti e feriti nelle Filippine

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Una scossa terrificante. Solo uno spavento per alcuni, purtroppo un evento letale per altri. Undi magnitudo 7.2 della scala Richter ha colpito lealle 8:43 ora locale (le 2:43 in Italia), provocando finora un bilancio disastroso di 2e 26 persone ferite. Resoconto che è in aggiornamento ora per ora, perché i danni potrebbero essere anche maggiori. Secondo i dati comunicati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, il sisma ha avuto epicentro nel nordest dell'isola filippina di Luzon a 20 km di profondità. Ovviamente, data la sua potenza, anche nella capitale Manila (collocata a 400 km di distanza) ilè stato avvertito in maniera prorompente. La scossa ha interessato l'isola più popolosa del Paese dove interi edifici sono stati rasi al suolo e molti altri ...