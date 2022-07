Kena mobile lancia l’offerta con DAZN incluso per un anno ad un prezzo super conveniente (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kena sempre più conveniente grazie a questa incredibile promozione, che vi permetterà di portarvi a casa un abbonamento a DAZN ad un prezzo molto conveniente. Scopriamo insieme i dettagli dell’offerta dedicata alla casa. Kena mobile: la promo per tutti gli amanti del calcio – 27722 www.computermagazine.itKena si accoda a quanto fatto da TIM con TIMVision Calcio e Sport, e lo fa proponendo un abbonamento per la linea fissa super interessante. Parliamo di un’offerta che vi permetterà di portarvi a casa un intero anno di abbonamento a DAZN, servizio di streaming principale per la fruizione della Serie A, ad un prezzo scontato e quindi molto conveniente. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)sempre piùgrazie a questa incredibile promozione, che vi permetterà di portarvi a casa un abbonamento aad unmolto. Scopriamo insieme i dettagli deldedicata alla casa.: la promo per tutti gli amanti del calcio – 27722 www.computermagazine.itsi accoda a quanto fatto da TIM con TIMVision Calcio e Sport, e lo fa proponendo un abbonamento per la linea fissainteressante. Parliamo di un’offerta che vi permetterà di portarvi a casa un interodi abbonamento a, servizio di streaming principale per la fruizione della Serie A, ad unscontato e quindi molto. ...

