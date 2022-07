Elezioni, Celotto: "Zingaretti o Emiliano non candidabili se prima non si dimettono? Dipende" (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Bisogna distinguere tra ineleggibilità e incompatibilità. Se sei ineleggibile non puoi essere eletto, cioè l'elezione non è valida. Invece se incompatibile, al momento in cui vieni eletto devi scegliere fra la carica e l'incarico parlamentare". Lo spiega all'Adnkronos il costituzionalista Alfonso Celotto che aggiunge: "L'articolo 7 del dpr 361 del 1957 prevede che siano ineleggibili i deputati regionali i sindaci di comuni con oltre 20mila abitanti, prefetti, questori e altre categorie. Questa ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato delle camere viene meno se ci si dimette entro sette giorni dallo scioglimento anticipato. Quindi praticamente entro questa settimana. Infatti in questi giorni stiamo assistendo a sindaci e presidenti di regione che stanno discutendo se dimettersi o meno". "La legge dispone l'inelegibilità. Tuttavia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Bisogna distinguere tra ineleggibilità e incompatibilità. Se sei ineleggibile non puoi essere eletto, cioè l'elezione non è valida. Invece se incompatibile, al momento in cui vieni eletto devi scegliere fra la carica e l'incarico parlamentare". Lo spiega all'Adnkronos il costituzionalista Alfonsoche aggiunge: "L'articolo 7 del dpr 361 del 1957 prevede che siano ineleggibili i deputati regionali i sindaci di comuni con oltre 20mila abitanti, prefetti, questori e altre categorie. Questa ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato delle camere viene meno se ci si dimette entro sette giorni dallo scioglimento anticipato. Quindi praticamente entro questa settimana. Infatti in questi giorni stiamo assistendo a sindaci e presidenti di regione che stanno discutendo se dimettersi o meno". "La legge dispone l'inelegibilità. Tuttavia ...

