Incendio sul Raccordo, code e rallentamenti allo svincolo con la Roma-Fiumicino (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma – Le fiamme avvolgono parte dello spartitraffico di separazione all'innesto con l'autostrada A91 "Roma-Aeroporto di Fiumicino: sul Grande Raccordo Anulare di Roma si registrano circa 4 km di coda in carreggiata esterna, a causa di un Incendio sviluppatosi in corrispondenza del km 61,400. E' quanto segnala l'Anas, in una nota stampa. L'Incendio, le cui cause sono ancora da accertate, è già in fase di spegnimento. Il personale delle Forze dell'Ordine, del 118 e di Anas, oltre che i Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto. (Il Faro online)

