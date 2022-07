Serie B, le trattative di giornata: Lapadula a un passo dal Cagliari. Il Genoa sogna il colpo dalla A (Di sabato 23 luglio 2022) Non si ferma il mercato di Serie B, neanche nel week end. In particolare, va avanti la trattativa per Gianluca Lapadula. Il centravanti del... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) Non si ferma il mercato diB, neanche nel week end. In particolare, va avanti la trattativa per Gianluca. Il centravanti del...

LMillanista : @elliott_il @macho_morandi Le trattative possono essere serie, dignitose, ragionevoli, convenienti. O essere ridic… - cmdotcom : #SerieB, le trattative di giornata: #Lapadula a un passo dal #Cagliari. Il #Genoa sogna il colpo dalla A - Luxgraph : Tutte le trattative Juve. Paredes, un lungo corteggiamento. E le cessioni... - Toro_News : ??| MERCATO Il punto di giornata sulle trattative in corso di alcuni club di #SerieA in vista della prossima stagio… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieC | @USTS1918 in attacco può arrivare #Ganz -