Calenda: "Azione non vuole entrare in cartelli elettorali che vanno dall'estrema sinistra a Di Maio" (Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA – "Non c'è alcuna intenzione da parte di Azione di entrare in cartelli elettorali che vanno dall'estrema sinistra a Di Maio. Questi cartelli sono garanzia di ingovernabilità e sconfitta. Agenda Draghi e Agenda Landini/Verdi non stanno insieme. Sono prese in giro degli elettori. Porte aperte a chi vuole venire a lavorare con noi su un'Agenda Repubblicana che dettaglieremo nei prossimi giorni. Un invito rivolto a popolari, socialdemocratici e liberali. Il Partito Democratico deve scegliere, non sostituire i populisti con altri populisti. È il tempo della serietà". Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda, aggiungendo: "Agli amici del PD dico non fate lo stesso errore di FI di ..."

